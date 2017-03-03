Генерал российской армии получил тяжелые ранения в боях за Пальмиру

Около недели назад при подрыве на мине начальник управления боевой подготовки штаба Западного военного округа генерал-майор Петр Милюхин потерял обе ноги и глаз.

Первая медицинская помощь была оказана российскому генералу на месте, но вскоре состояние его здоровья начало ухудшаться, и Петра Милюхина доставили спецрейсом в военный госпиталь имени Бурденко в Москве, сообщает «Лента.ру» со ссылкой на петербургское издание «Фонтанка».

Сообщается, что трагедия произошла около недели назад, Петр Милюхин - первый российский генерал, который ранен в Сирии.

В госпитале им. Бурденко журналистам подтвердили информацию. «Он у нас», — сказал корреспонденту «Фонтанки» представитель медучреждения, не раскрывая подробности. В то же время, «Ленте.ру» не удалось получить комментарий в Минобороны РФ.