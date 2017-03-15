Генерал США раскритиковал союзников за растрату ракет Patriot
Американский генерал Дэвид Перкинс рассказал, что одна из стран-союзниц США использовала дорогостоящую ракету ЗРК Patriot против дешевой цели.
Выступая на военном симпозиуме, генерал отметил, что у квадрокоптера за 200 долларов не было никаких шансов устоять против ракеты стоимостью в три миллиона долларов.
При этом он сделал акцент на экономической нецелесообразности использования такого вооружения. Генерал заявил, что на месте врага просто накупил бы побольше таких квадрокоптеров на еВау и использовал бы их до тех пор, пока у противника не закончатся ракеты Patriot.
Перкинс не стал уточнять, когда именно произошел инцидент и о каком союзном государстве идет речь.
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