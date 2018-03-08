Генерал США признал отставание НАТО от России

Американский генерал Кертис Скапарротти, который является главнокомандующим сил НАТО в Европе, заявил, что альянсу не хватает сил для противостояния РФ в Арктике.

По его словам, через два-три года Россия сможет контролировать Северный морской путь, в том числе и в военном плане. Скапарротти отметил, что НАТО развивается в данном регионе недостаточно динамично, чтобы сдерживать РФ.

При этом он добавил, что альянс внимательно следит за работой, которую ведет Россия в Арктике, чтобы не допустить ее милитаризации, сообщает РИА «Новости».