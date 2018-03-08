Генерал США признал отставание НАТО от России
Американский генерал Кертис Скапарротти, который является главнокомандующим сил НАТО в Европе, заявил, что альянсу не хватает сил для противостояния РФ в Арктике.
По его словам, через два-три года Россия сможет контролировать Северный морской путь, в том числе и в военном плане. Скапарротти отметил, что НАТО развивается в данном регионе недостаточно динамично, чтобы сдерживать РФ.
При этом он добавил, что альянс внимательно следит за работой, которую ведет Россия в Арктике, чтобы не допустить ее милитаризации, сообщает РИА «Новости».
Следующая новость У Госдумы прошли пикеты за отставку Леонида Слуцкого
Анализ событий России и мира
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях и читайте статьи экспертов
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Комментарии