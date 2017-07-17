Генерал полиции лишился звания из-за махинаций

Бывший глава расформированного ГУ МВД по Северо-Западному федеральному округу Виталий Быков признан Дзержинским районным судом Санкт-Петербурга виновным в растрате, служебном подлоге и покушении на мошенничество.

Его приговорили к семи годам лишения свободы, штрафу в 400 тысяч рублей. Кроме того, он был лишен звания генерал-майора полиции, сообщает «Интерфакс».

Его бывшие подчиненные были приговорены к лишению свободы на сроки от трех с половиной до семи лет. Некоторые из них также лишились званий. Всем осужденным запретили занимать госдолжности в течение трех лет.

Суд также постановил взыскать со всех фигурантов дела 17 миллионов рублей в качестве возмещения причиненного ущерба.

Согласно материалам дела, Быков и его подельники в 2014 году после ликвидации управления выписали премии более 30 сотрудникам на общую сумму в 19 миллионов рублей. Кроме того, они попытались обманом добиться от строительной компании предоставления 21 квартиры своим родственникам и близким знакомым.