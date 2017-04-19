Генерал МВД объявил войну мешающим ему спать мажорам на мощных авто

Генерал-полковник полиции Александр Горовой запретил любителям мощных автомобилей собираться на смотровой площадке, расположенной на Воробьевых горах в Москве, из-за рева моторов возле дома, где он проживает.

Как уточняется в материале, высокопоставленный чиновник живет в доме, расположенном на Мичуринском проспекте в районе главного здания Московского университета.

В связи с тем, что автомобильный шум мешал Горовому спать по ночам, на внутреннем совещании МВД генерал дал указание не допускать больше подобных инцидентов.

Как уточняет Life, московская полиция в целях недопущения несанкционированных авто- и мотогонок будет перекрывать движение в районе смотровой площадки.