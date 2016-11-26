Генерал ФСО Лопырев арестован на два месяца

Генерал Федеральной службы охраны (ФСО) РФ Геннадий Лопырев, обвиняемый в получении взяток в особо крупном размере, арестован решением Гарнизонного военного суда Москвы до 23 января.

- Избрать в отношении Лопырева меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца, до 23 января, - цитирует ТАСС слова судьи Алексея Колесникова.

По мнению адвоката Руслана Закалюжного, избранная Лопыреву мера пресечения излишне сурова.

Главным управлением по расследованию особо важных дел СК РФ возбуждено уголовное дело в отношении Лопырева по фактам получения им взяток в особо крупном размере от руководителей ряда коммерческих структур за общее покровительство при заключении и исполнении государственных контрактов на проведение ремонтно-строительных работ. Наказание по данному обвинению предусматривает лишение свободы на срок до 15 лет с крупным штрафом.

Сам Лопырев свою вину полностью отрицает.

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Места: Москва
События: криминал
Организации: ФСБ, ФСО, СКР
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