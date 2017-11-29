Генерал боснийских хорватов Слободан Праляк выпил яду

Генерал боснийских хорватов Слободан Праляк заявил, что перед заседанием апелляционной палаты принял яд, что явилось приостановкой заседания и прерыванием трансляции в Хорватии.

Тем не менее, генерал остался жив, и на оглашении приговора встал со своего места и прокричал, что отказывается принять данный вердикт.

Шестеро подсудимых обвинялись в преступлениях против человечности и нарушении законов и обычаев ведения войны в ходе конфликта в Боснии и Герцеговине в 1992-1995 годах.

На скамье подсудимых оказались экс-премьер самопровозглашенного образования боснийских хорватов Херцег-Босна Ядранко Прлич, министр обороны Бруно Стоич и руководители Хорватского совета обороны (HVO) Слободан Праляк и Миливой Петкович, а также командир военной полиции Валентин Чорич и отвечавший за военнопленных Берислав Пушич.

Суд признал их участниками совместного преступного деяния с целью изгнания мусульманского и иного нехорватского населения и присоединение территорий БиГ к Хорватии, передает РИА Новости.