Гендиректору детского лагеря в Карелии предъявили обвинения

Генеральному директору ООО «Золото Белого моря» и организатору детского лагеря в Карелии Денису Орлову предъявили обвинение в оказании услуг, не соответствующих требованиям безопасности жизни и здоровья детей.

По данным следствия, в июне 2016 года в лагерь приехали 50 детей, однако организован он был с нарушениями санитарно-эпидемиологических норм. В частности, дети мылись в бане, которая не отвечала правилам пожарной безопасности, а медицинская помощь оказывалась врачом, не имеющим лицензии, Медикаменты в аптечке лагеря оказались просроченными.

В лагере отсутствовали оборудованные места для хранения продуктов и приготовления пищи. Кроме того, Орлов вывозил детей в открытое море на самодельных судах без спасательных жилетов и без сопровождения спасателей, сообщает «Росбалт».

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