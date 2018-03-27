Гендиректор сгоревшего в Кемерове ТЦ уверена в его поджоге
Генеральный директор торгового центра «Зимняя вишня» в Кемерове Надежда Судденок назвала в качестве причины пожара, унесшего жизни 64 человек, поджог.
Давая показания, она заявила, что лично неоднократно выгоняла из здания ТЦ неких молодых людей «цыганской наружности». По ее словам, они бесплатно пользовались игровыми автоматами и портили стены в туалетах. После задержания полиция быстро и отпускала.
Судденок свою вину в случившемся не признала. Она утверждает, что все предъявляемые к ней законом требования выполнила, сообщает «Лента.ру» со ссылкой на СМИ.
Согласно версиям следствия, пожар в ТЦ мог возникнуть из-за неполадок в электропроводке здания или использования открытого огня.
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