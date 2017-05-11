Гендиректор МИА «Россия сегодня» появился на публике с разбитым лицом
Генеральный директор МИА «Россия сегодня» Дмитрий Киселев появился с разбитым лицом на презентации книги председателя парламента Крыма Владимира Константинова «Пройти свой путь», которая состоялась в Москве.
По словам телеведущего, ссадины он получил во время отдыха на даче в Коктебеле, где отдыхал с семьей.
«Я сажал в Коктебеле маслины, мы так о них заботились, что растянули ствол веревочками. Я споткнулся и растянулся, лицом проехался по гравию, видите, следы от камушков», — цитирует Lenta.ru слова Киселева.
Телеведущий назвал произошедшее с ним временной сменой имиджа, отражающей его позицию, а также пошутил, что женщины видят в мужчине со шрамами победителя.
В 2013 году президент РФ Владимир Путин подписал указ о ликвидации информационного агентства «РИА Новости». На базе РИА было создано новое международное информагентство «Россия сегодня», которое возглавил Киселев.
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