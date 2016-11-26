Гендиректор «Почты России» не видит причин для отказа от бонуса

Гендиректор «Почты России» Дмитрий Страшнов не будет отказываться от выплаченного ему государством вознаграждения, так как для этого нет никаких оснований.

- Я не вижу причин для отказа от бонуса. Во-первых, этот бонус не я себе начисляю, этот бонус начисляет мне государство. И если государство в лице министерства или правительства Российской Федерации, которое эти постановления выпускало, эти постановления отменит, и соответственно, будет некая директива прямая, посмотрим. Но на самом деле я считаю, что это был бы очень плохой прецедент для рынка в целом, — цитирует «РИА Новости» слова Страшнова.

Ранее «Почта России» сообщила, что Страшнов за 2014 год получил премию в размере 95 миллионов рублей. Его зарплата с учетом надбавки за допуск к гостайне, но без отпускных, составляет 460,5 тысяч рублей в месяц. Позже Генпрокуратура направила в СКР материалы на возбуждение уголовного дела по статье УК «Злоупотребление полномочиями» в отношении Страшнова, а также по статье «Халатность» в отношении двух руководителей департаментов Минкомсвязи РФ, принимавших решение о выплате премии.