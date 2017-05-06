Гендиректор красноярского канала вызван на допрос в СК после репоста записи Артемия Лебедева

Гендиректор красноярского телеканала «ТВК» Вадим Востров вызван на допрос в СК за то, что он сделал репост записи дизайнера Артемия Лебедева.

Он так пересказал слова сотрудницы СК: «Вы в 2012 году сделали перепост оскорбительной по отношению к Богу записи Артемия Лебедева. Правда, вы написали, что с ней не согласны, но гражданин все равно оскорблен и требует завести уголовное дело, поэтому вас нужно опросить».

Востров отказался лично идти к ней и направил туда юриста. По словам гендиректора «ТВК», представителя спрашивали, ходит ли его клиент в церковь и как часто. Позже следователь решила устроить «перекрестный опрос» Вострова и подавшего на него жалобу человека, сообщает Meduza.

В 2012 году в Госдуму внесли законопроект о введении уголовного наказания за оскорбление чувств верующих. В ответ на это Артемий Лебедев разместил пост, в котором написал, что он эти чувства «вертел». Православные верующие обещали подать на него в суд за такие слова.

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