Гендиректор «КамАЗа» обвинил организаторов Дакара в желании избавиться от России

Представители «КамАЗа» настолько часто выигрывали ралли-рейд «Дакар» в зачете грузовиков, что организаторы соревнования делают все возможное, чтобы убрать российскую команду из числа лидеров. Такое заявление сделал генеральный директор «КамАЗа» Сергей Когогин.

- Мы столько лет выигрывали гонку, что говорить о простом участии, без побед, сложно. Очевидно, что организаторы делают все, чтобы создать условия по замене лидера в «Дакаре». Они загоняют нас изменением технических требований в дополнительные затраты, все-таки мы коммерческая компания и не можем позволить себе просто тратить деньги, мы вынуждены их считать. Спорт – это не только престиж, но и бизнес, - цитирует Коготина ТАСС.

По словам генерального директора предприятия, возможная приостановка участия в будущих ралли-рейдах будет связана с необходимостью разработки нового мотора.

- Наша команда не может принимать участие в ралли с техникой, которая не дает возможности бороться за лидирующие позиции, - сказал Коготин. - Именно поэтому некоторое время назад я заявил, что «КамАЗ-мастер» может приостановить свое участие на год-два. Это связано с фактором времени. Разработка нового 13-литрового мотора займет полтора года, а сделать его спортивным – сложно прогнозировать, сколько это может занять времени.

Ралли-рейд «Дакар-2017» (ранее Париж – Дакар) проходит по территории Парагвая, Аргентины и Боливии и финиширует 14 января в Буэнос-Айресе. Экипажи «КамАЗ-мастер», ранее 13 раз побеждавшие в этой престижной гонке, занимают второе, третье и четвертое места в зачете грузовиков. Лидирует голландец Жерар де Рой на «Ивеко».