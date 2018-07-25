Гендиректор НПО им.Лавочкина обвиняется в мошенничестве

Гендиректор НПО имени Лавочкина Сергей Лемешевский стал фигурантом дела о мошенничестве.

По данным пресс-службы «Роскосмоса», Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении Лемешевского, которого обвиняют в «хищении в особо крупном размере денежных средств предприятия».

Уточняется, что речь идет о выплате НПО им. Лавочкина 330 миллионов рублей за так и не оказанные юридические услуги адвокатской конторой «Третьяков и партнеры».

Другим подозреваемым по делу проходит руководитель дирекции правового обеспечения научно-производственного объединения Екатерина Аверьянова.

Сергей Лемешевский объявил об уходе в отставку со 2 августа. Исполнять его обязанности будет замгендиректора по безопасности Харун Карчаев, сообщает «Национальная служба новостей».

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