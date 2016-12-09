Генассамблея ООН призвала прекратить боевые действия в Сирии и осаду Алеппо

На состоявшемся 9 декабря внеочередном заседании Генеральной ассамблеи ООН принята резолюция о немедленном прекращении всех боевых действий в Сирии.

За документ проголосовали 122 члена Генассамблеи, против — 13, в том числе Россия, еще 36 воздержались. Инициатором проведения заседания и автором проекта резолюции выступила Канада, - сообщает РИА «Новости».

Согласно принятому документу, Генеральная ассамблея ООН «требует немедленного и полного прекращения всех нападений на гражданских лиц и гражданские объекты», а также «незамедлительного прекращения всех осад в Сирии, в том числе в Алеппо».

Резолюция также требует «немедленного прекращения боевых действий» и предоставления гуманитарным агентствам «быстрого, безопасного, непрерывного, беспрепятственного и безусловного гуманитарного доступа на всей территории Сирии».

Новости по теме
Теги:
Места: Сирия
Организации: ООН
Следующая новость Россия и Украина разошлись в оценках состоявшейся в Брюсселе встречи по газу

Комментарии

Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Интересное в интернете
Дискуссии без купюр.
Читайте «Русскую планету» в социальных сетях и участвуйте в обсуждениях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
личный кабинет
Спасибо, я уже читаю «Русскую Планету»
Центральный ФО
Южный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Сибирский ФО
Уральский ФО
Приволжский ФО
Северо-Кавказский ФО