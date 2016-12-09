Генассамблея ООН призвала прекратить боевые действия в Сирии и осаду Алеппо

На состоявшемся 9 декабря внеочередном заседании Генеральной ассамблеи ООН принята резолюция о немедленном прекращении всех боевых действий в Сирии.

За документ проголосовали 122 члена Генассамблеи, против — 13, в том числе Россия, еще 36 воздержались. Инициатором проведения заседания и автором проекта резолюции выступила Канада, - сообщает РИА «Новости».

Согласно принятому документу, Генеральная ассамблея ООН «требует немедленного и полного прекращения всех нападений на гражданских лиц и гражданские объекты», а также «незамедлительного прекращения всех осад в Сирии, в том числе в Алеппо».

Резолюция также требует «немедленного прекращения боевых действий» и предоставления гуманитарным агентствам «быстрого, безопасного, непрерывного, беспрепятственного и безусловного гуманитарного доступа на всей территории Сирии».