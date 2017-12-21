Генассамблея ООН не признала Иерусалим столицей Израиля

Генеральная Ассамблея ООН отказалась признать Иерусалим столицей Израиля.

Уточняется, что резолюцию о непризнании Иерусалима столицей Израиля не признали США, Израиль, Гватемала, Гондурас, Маршалловы острова, Микронезия, Науру, Палау и Того, остальные 128 стран поддержали документ.

Согласно принятому документу, «любые решения и действия, которые предполагают изменение характера, статуса и демографического состава священного города Иерусалима, не имеют юридической силы, являются недействительными и должны быть отменены».

Кроме того, резолюция также требует, чтобы все государства «не признавали никаких действий или мер, которые расходятся с резолюциями» Совбеза ООН.

Ранее Дональд Трамп пригрозил прекратить финансовую помощь странам, которые поддержат резолюцию, осуждающую решение Вашингтона признать Иерусалим столицей Израиля.

Израильтяне заняли восточную часть города в ходе войны 1967 года. Палестинцы считают восточную часть Израиля столицей своего государства, сообщает «РИА Новости».

Новости по теме
Теги:
События: политика
Организации: ООН
Следующая новость В исполкоме РФС опровергли отставку Виталия Мутко

Комментарии

Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Интересное в интернете
Расширяйте круг интересов!
Мы пишем об истории, обороне, науке и многом другом. Подписывайтесь на «Русскую планету» в соцсетях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
личный кабинет
Спасибо, я уже читаю «Русскую Планету»
Центральный ФО
Южный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Сибирский ФО
Уральский ФО
Приволжский ФО
Северо-Кавказский ФО