Генассамблея ООН не признала Иерусалим столицей Израиля

Генеральная Ассамблея ООН отказалась признать Иерусалим столицей Израиля.

Уточняется, что резолюцию о непризнании Иерусалима столицей Израиля не признали США, Израиль, Гватемала, Гондурас, Маршалловы острова, Микронезия, Науру, Палау и Того, остальные 128 стран поддержали документ.

Согласно принятому документу, «любые решения и действия, которые предполагают изменение характера, статуса и демографического состава священного города Иерусалима, не имеют юридической силы, являются недействительными и должны быть отменены».

Кроме того, резолюция также требует, чтобы все государства «не признавали никаких действий или мер, которые расходятся с резолюциями» Совбеза ООН.

Ранее Дональд Трамп пригрозил прекратить финансовую помощь странам, которые поддержат резолюцию, осуждающую решение Вашингтона признать Иерусалим столицей Израиля.

Израильтяне заняли восточную часть города в ходе войны 1967 года. Палестинцы считают восточную часть Израиля столицей своего государства, сообщает «РИА Новости».