Генассамблея ООН приняла украинскую резолюцию по Крыму

Генеральная Ассамблея ООН приняла украинскую резолюцию по Крыму, согласно которой Россия считается государством-оккупантом, а Крым – временно оккупированной территорией.

Принятие резолюции поддержали 70 членов Генассамблеи, против высказались 26 человек, еще 77 – воздержались.

Как отмечается в материале, целью резолюции является обеспечение доступа международных правозащитных механизмов в Крым для мониторинга прав человека.

16 марта 2014 ода в Крыму при явке более 80 процентов прошел референдум, по результатам которого за воссоединение с Россией проголосовали 96,77 процентов избирателей Республики Крым и 95,6 процентов – Севастополя, сообщает «Федерал пресс» со ссылкой на «Интерфакс-Украина».