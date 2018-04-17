Гематолог-убийца продолжает работать в московской клинике

Врач-гематолог Елена Мисюрина, которую суд признал виновной в гибели пациента, продолжает работать в одной из московских клиник, сообщил руководитель столичного департамента здравоохранения Алексей Хрипун.

Ранее Мосгорсуд отменил приговор Мисюриной, осужденной на два года колонии за смерть пациента, дело возвращено в прокуратуру для устранения недостатков.

«Елена Николаевна Мисюрина работает в том же качестве, в котором работала. В ее профессиональной жизни сегодня ничего не изменилось», — сказал Хрипун.

Он также добавил, что оценка правильности действий медработника, которые могли стать следствием каких-то осложнений у пациента, должны рассматриваться в особом порядке, с максимальным привлечением экспертов для того, чтобы не допустить незаслуженного и не справедливого решения к человеку, который хотел помочь.

«Защита прав медработников является одним из наших приоритетов на 2018 год», — подчеркнул глава департамента.

В 2013 году Елена Мисюрина, работая в частной клинике на Профсоюзной улице в Москве, провела пациенту биопсию костного мозга и «нарушила методику, тактику и технику выполнения» процедуры, повредив кровеносные сосуды. Через несколько дней человек умер, сообщает «РИА Новости».