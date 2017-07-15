В Геленджике жильцы отправленного под снос дома перекрыли трассу гробами

Жители 14-этажного дома в Геленджике, который будет снесен, в знак протеста перекрыли гробами трассу М-4 «Дон» (Москва — Новороссийск).

Как сообщает «Новая газета», дорога была заблокирована на 10 минут, однако вследствие этого образовалась пробка длиной в несколько километров. Прибывшие на место полицейские задержали не менее 6 человек.

Издание сообщает, что митинг устроили жильцы дома № 79 по улице Красногвардейская. Ранее земля, на которой расположено здание, предназначалась для строительства лабораторного корпуса.

В 2012 году мэр города Виктор Хрестин перевел участок в категорию «для размещения многоэтажного жилого дома». Однако в 2014-м застройщик отсудил право собственности на квартиры в этом доме, а власти решили снести здание. Тогда суд отменил решение о признании права собственности, однако снос поддержал.

Ранее жители подмосковного Клина, которые оказались без воды, перекрыли Ленинградское шоссе.