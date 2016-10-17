Gelandewagen сына вице-президента "Лукойла" будет изъят в пользу государства

Внедорожник Gelandewagen сына вице-президента нефтяной компании "Лукойл" уйдет в доход государства. Именно на этой машине группа молодых людей участвовала в гонках с полицией в Москве.

Сегодня суд вынес приговор по этому резонансному делу. 22 мая сын вице-президента нефтяной компании "Лукойл" Руслан Шамсуаров, Абдувахоб Маджидов и Виктор Усков, грубо нарушая правила дорожного движения, мчались по Ленинскому проспекту. На попытки сотрудников ДПС остановить их они не реагировали, а саму гонку транслировали в интернет.

Суд приговорил сына вице-президента ЛУКОЙЛа Руслана Шамсуарова к обязательным работам. Маджидов оправдан по всем статьям обвинения, двое других подсудимых были признаны виновными в оскорблении полицейских, сообщает ТАСС.