К гектарам Дальнего Востока проведут дороги и электричество

Правительство Сахалинской области сообщило, что к местам размещения земельных участков, полученных в качестве «дальневосточных гектаров» проведут электричество и построят дороги.

За время действия закона о «дальневосточном гектаре» подано 10549 заявок на землю на территории региона. Заключено 3130 договоров на 2233 гектара земли. Востребованные участки сосредоточены в основном в южной части Сахалина, отмечает РИА Новости.

Получателям земли предоставляются субсидии в размере 50% на закупку техники, выделяются гранты на приобретение семенного материала и сельскохозяйственных животных.

Теперь же, при проведении дорог и электричества, земли получат дополнительную привлекательность и рентабельность, что приведет, по мнению властей, к еще более активному получению гектаров Дальнего Востока в целях их развития.

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