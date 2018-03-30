Геев России лишили их главного интернет-ресурса

Роскомнадзор внес портал gay.ru в реестр запрещенных сайтов за информацию, пропагандирующую нетрадиционные сексуальные отношения в России.

Портал работал с сентября 1997 года. Пометка 18+ на нем присутствовала всегда, что и вызвало негодование администраторов ресурса.

Сотрудники портала рассказали, что получили «стандартное письмо» от Роскомнадзора 29 марта, а через сутки ресурс был заблокирован, сообщает Lenta.ru.