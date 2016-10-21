Газзаев призывает сократить вдвое число профессиональных футбольных клубов в РФ
Депутат Государственной думы и известный футбольный тренер Валерий Газзаев заявил, что в РФ нужно сократить число профессиональных футбольных клубов.
- На мой взгляд, количество профессиональных клубов необходимо сократить вдвое, а их содержание должно быть за счет частных инвестиций или государственно-частных компаний, которые должны получать соответствующие преференции и льготы от государства, - сказал он на заседании парламента.
Он отметил, что необходимо не гнаться за количеством, а сконцентрироваться на качестве.
По его данным, 88 процентов профессиональных клубов в стране спонсируется из региональных бюджетов или крупными государственными компаниями и корпорациями.
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