Газзаев предлагает создать евразийскую футбольную лигу
Депутат Госдумы РФ и известный футбольный специалист Валерий Газзаев заявил, что властям стоит подумать о создании лиги, которая бы объединила несколько стран Европы и Азии.
- Следовало бы задуматься о создании единой лиги для стран, входящих в Таможенный союз ЕАЭС и выступающих под эгидой УЕФА. Помимо России это Белоруссия, Казахстан, Армения, - сказал он «Спорт-Экспрессу».
Газзаев уже высказывал ранее подобную идею. Он хотел объединить чемпионаты РФ и Украины, однако «добиться этого не удалось по известным причинам, которые уже не зависели от нас».
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