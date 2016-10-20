Газзаев предлагает создать евразийскую футбольную лигу

Депутат Госдумы РФ и известный футбольный специалист Валерий Газзаев заявил, что властям стоит подумать о создании лиги, которая бы объединила несколько стран Европы и Азии.

- Следовало бы задуматься о создании единой лиги для стран, входящих в Таможенный союз ЕАЭС и выступающих под эгидой УЕФА. Помимо России это Белоруссия, Казахстан, Армения, - сказал он «Спорт-Экспрессу».

Газзаев уже высказывал ранее подобную идею. Он хотел объединить чемпионаты РФ и Украины, однако «добиться этого не удалось по известным причинам, которые уже не зависели от нас».