В «Газпроме» определили цены газа для ЕС

Экспортная цена на газ в Евросоюз в текущем году может составить 180-190 долларов за тысячу кубометров. Об этом заявил зампредседателя правления «Газпрома» Александр Медведев.

Он напомнил, что в прошлом году средняя цена на газ для Европы составляла 167 долларов за тысячу кубометров, а объем поставок был доведен до рекордных 179,3 миллиарда кубометров, передает «Интерфакс».

«В отличие от спорта мы свои рекорды ставим без использования допинга – каких-либо субсидий, за которые в конечном счете платят потребители», - цитирует агентство доклад Медведева.