В «Газпроме» определили цены газа для ЕС
Экспортная цена на газ в Евросоюз в текущем году может составить 180-190 долларов за тысячу кубометров. Об этом заявил зампредседателя правления «Газпрома» Александр Медведев.
Он напомнил, что в прошлом году средняя цена на газ для Европы составляла 167 долларов за тысячу кубометров, а объем поставок был доведен до рекордных 179,3 миллиарда кубометров, передает «Интерфакс».
«В отличие от спорта мы свои рекорды ставим без использования допинга – каких-либо субсидий, за которые в конечном счете платят потребители», - цитирует агентство доклад Медведева.
Следующая новость В Думе вернутся к рассмотрению закона о гуманном отношении к животным
Читайте самое важное в вашей ленте
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях и читайте наиболее актуальные материалы
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Комментарии