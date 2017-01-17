«Газпром» выставил «Нафтогазу» счет на 5 млрд долларов за невыбранный в 2016 году газ

«Нафтогаз Украины» обязан выплатить «Газпрому» 5,319 миллиарда долларов за невыбранный в период со второго по четвертый квартал 2016 года газ.

«Согласно действующему между «Газпромом» и «Нафтогазом Украины» контракту купли-продажи природного газа, украинская компания обязана ежегодно оплачивать минимальное годовое количество (МГК) газа. В соответствии с условиями контракта, «Нафтогазу Украины» выставлен счет на сумму 5,319 миллиарда долларов. Украинская сторона обязана оплатить его в течение 10 дней», - цитирует текст сообщения пресс-службы «Газпрома» ТАСС.

Как заявил журналистам председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер, «бери-или-плати» - это не просто условие, записанное в контракте.

- Это основополагающий, базовый принцип работы газовой отрасли. Он обязывает поставщика резервировать добычные и газотранспортные мощности под законтрактованный объем газа. Он гарантирует, что этот газ будет продан только указанному в контракте покупателю. Все это - и значительный резерв мощностей, когда речь идет о суточных объемах поставки более 100 миллионов кубометров, и текущие эксплуатационные затраты, и невозможность продать газ кому-то другому, - безусловно, имеют для покупателя свою весомую цену, - подчеркнул Миллер.