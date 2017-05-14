«Газпром» утвердит условия поставки газа в Китай до конца 2017 года
Председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер заявил о намерении компании до конца 2017 года согласовать условия поставки трубопроводного газа в Китай из Дальнего Востока.
Как сообщает Газета.ru, выступая в рамках саммита «Один пояс — один путь» в КНР, Миллер рассказал, что по итогам исследования район Дальнереченска был определен точкой пересечения границы.
Он уточнил: «Буквально с середины этого года мы с нашими китайскими партнерами приступим к коммерческим переговорам по поставкам, до конца 2017 года планируем уже подписать основные условия».
Ранее СМИ сообщали, что компания построила 719 километров газопровода в рамках проекта «Сила Сибири».
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