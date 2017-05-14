«Газпром» утвердит условия поставки газа в Китай до конца 2017 года

Председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер заявил о намерении компании до конца 2017 года согласовать условия поставки трубопроводного газа в Китай из Дальнего Востока.

Как сообщает Газета.ru, выступая в рамках саммита «Один пояс — один путь» в КНР, Миллер рассказал, что по итогам исследования район Дальнереченска был определен точкой пересечения границы.

Он уточнил: «Буквально с середины этого года мы с нашими китайскими партнерами приступим к коммерческим переговорам по поставкам, до конца 2017 года планируем уже подписать основные условия».

Ранее СМИ сообщали, что компания построила 719 километров газопровода в рамках проекта «Сила Сибири».