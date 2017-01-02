«Газпром» установил рекорд поставок газа в Европу по «Северному потоку»

«Газпром» 1 января поставил в Европу по газопроводу «Северный поток» рекордные 160,75 миллионов кубометров газа в сутки, что в пересчете на год больше проектных объемов газопровода, говорится в сообщении холдинга.

По словам председателя правления ПАО «Газпром» Алексея Миллера, текущий уровень загрузки «Северного потока» наглядно демонстрирует, что северный коридор поставки российского газа крайне востребован европейским рынком, что подтверждает необходимость строительства «Северного потока – 2».

По итогам 2016 года газопровод «Северный поток» был загружен более чем на 100 процентов, отметил Миллер, уточнив, что это стало возможно благодаря полученному от Еврокомиссии разрешению на использование газопровода Opal, по которому дальше поставляется газ из «Северного потока». Об этом сообщает ТАСС.

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