«Газпром» установил новый рекорд по поставкам газа в дальнее зарубежье
Российская газовая корпорация 22 ноября установила новый рекорд по суточным объемам экспорта газа в дальнее зарубежье. «Газпром» отправил своим клиентам 599,8 миллиона кубометров природного топлива, - сообщила пресс-служба концерна.
«Газпром» увеличил в ноябре экспорт газа в дальнее зарубежье на 27,6 процента. Этот рекорд является седьмым по счету за осень 2016 года. Предыдущий максимум поставок, который был зарегистрирован 11 ноября, превышен на 1,9 миллиона кубометров», - цитирует текст документа РИА «Новости».
По словам первого заместителя председателя правления «Газпрома» Александра Медведева, экспорт газа в дальнее зарубежье в ноябре – декабре также останется на высоком уровне.
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