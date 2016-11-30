«Газпром» сообщил о рекордных объемах поставки газа в дальнее зарубежье в 2016 году

В период с 1 января по 27 ноября 2016 года «Газпром» экспортировал в страны дальнего зарубежья 159,7 миллиарда кубометров природного газа, что уже превышает показатель за весь 2015 год.

«С 1 января по 27 ноября «Газпром» поставил в страны дальнего зарубежья 159,7 миллиарда кубов газа. Таким образом, менее чем за 11 месяцев 2016 года объем экспорта российского газа на этот рынок превысил аналогичный показатель за весь 2015 год (159,4 миллиарда кубов)», — цитирует сообщение пресс-службы «Газпрома» РИА «Новости».

- Зима еще не началась, до конца года еще больше месяца, причем зимнего, а уровень 2015 года уже пройден. Это превосходный результат, который наглядно демонстрирует высокую заинтересованность европейских потребителей в российском газе, — приводятся в сообщении слова председателя правления «Газпрома» Алексея Миллера.

Кроме того, 29 ноября «Газпром» обновил исторический суточный максимум объема поставок газа в дальнее зарубежье они составили 614,5 миллиона кубометров. Предыдущий рекорд был установлен 28 ноября - 608,6 миллиона кубометров.