«Газпром» предложил «Нафтогазу» гарантировать поставки газа письмом

«Газпром» предложил гарантировать поставки газа украинской компании «Нафтогаз» взаимными письмами, сообщил министр энергетики РФ Александр Новак.

По его словам, «Нафтогаз» настаивает на дополнительном соглашении, но «Газпром» выступает категорически против.

При этом российская компания предлагает «Нафтогазу» обменяться письмами, которые бы ответили на ту озабоченность, которая есть у «Нафтогаза» относительно предоплаты.

Новак уточнил, что «Нафтогаз» опасается, что российский газ после внесения предоплаты не будет поставлен или будет поставлен не в соответствии с заявками.

Ранее глава «Нафтогаза» Андрей Коболев заявил, что компания готова закупать российский газ не только при условии выгодной цены, но еще и подписания дополнительного соглашения к действующему контракту, согласно которому, предоплата должна происходить только за необходимые Киеву объемы газа. Об этом сообщает ТАСС.

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