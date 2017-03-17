«Газпром» переезжает в Санкт-Петербург
Администрация «Газпрома» переезжает в Санкт-Петербург, сообщил председатель правления компании Алексей Миллер.
По его словам, две трети сотрудников госкорпорации уже переехали в Петербург, остальные переедут в ближайшее время.
«Газпром» планировал создать на Охтинском мысу в Красногвардейском районе общественно-деловой район стоимостью 60 миллиардов рублей, главным элементом которого стало бы здание высотой 400 метров, однако жители Петербурга заявили, что небоскреб испортит панораму северной столицы. В 2010 года власти Петербурга приняли решение о переносе «Охта центра» в Лахту. Переезд на залив притормозил проект на два года - теперь небоскреб планируют ввести в 2018 году, сообщает «Интерфакс».
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