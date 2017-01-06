Газпром обновил рекорд экспорта топлива в Европу

«Газпром» установил новый исторический суточный рекорд поставок газа в Европу. Так, 5 января потребителям было поставлено 614,6 миллионов кубометров газа.

Предыдущий рекорд был установлен в конце ноября прошлого года и составил 614,5 миллиона кубометров топлива.

Председатель правления компании Алексей Миллер заверил, что суточные максимумы будут обновляться ив дальнейшем. «За этим рекордом – не только абсолютные объемы, а прежде всего надежность и стабильность поставок газа на экспорт и в России», - цитирует его ТАСС.

Ранее Мллер отмечал, что в прошлом году «Газпром» увеличил объем поставок в Европу на 12% по сравнению с показателями 2015 года.