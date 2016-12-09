«Газпром» обжаловал решение о штрафе в 6,6 млрд долларов в пользу Украины

Российский газовый концерн считает, что у Антимонопольного комитета Украины нет полномочий в вопросе регулирования транзита газа, однако в последний возможный для подачи иска день – 12 апреля – «Газпром» зарегистрировал в Хозяйственном суде Киева иск о признании недействительным этого решения.

Об этом сообщает РИА «ФедералПресс» со ссылкой на «Интерфакс».

Ранее Антимонопольный комитет Украины подал в Хозяйственный суд Киева иск о взыскании штрафа с «Газпрома» в размере 3,3 миллиарда долларов и такой же суммы за неуплату штрафа в срок. Суд поддержал это решение.

Ранее сообщалось, что «Газпром» пытался обжаловать штрафные санкции, однако ни одна украинская судебная инстанция иск российского газового концерна не приняла.