«Газпром» обжаловал решение о штрафе в 6,6 млрд долларов в пользу Украины
Российский газовый концерн считает, что у Антимонопольного комитета Украины нет полномочий в вопросе регулирования транзита газа, однако в последний возможный для подачи иска день – 12 апреля – «Газпром» зарегистрировал в Хозяйственном суде Киева иск о признании недействительным этого решения.
Об этом сообщает РИА «ФедералПресс» со ссылкой на «Интерфакс».
Ранее Антимонопольный комитет Украины подал в Хозяйственный суд Киева иск о взыскании штрафа с «Газпрома» в размере 3,3 миллиарда долларов и такой же суммы за неуплату штрафа в срок. Суд поддержал это решение.
Ранее сообщалось, что «Газпром» пытался обжаловать штрафные санкции, однако ни одна украинская судебная инстанция иск российского газового концерна не приняла.
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