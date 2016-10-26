ЕК и «Газпром» нашли взаимопонимание по вопросу антимонопольного расследования

Еврокомиссар по вопросам конкуренции Маргрете Вестагер по итогам состоявшейся в Брюсселе консультации Еврокомиссии и «Газпрома» заявила, что стороны нашли взаимопонимание в урегулировании вопроса антимонопольного расследования Евросоюза против российской газовой компании.

Ранее в «Газпроме» сообщили, что внесли окончательные уточнения в предложение об урегулировании антимонопольного расследования, - сообщает ТАСС.

Российскую сторону в Брюсселе представляли заместитель министра энергетики Анатолий Яновский и заместитель главы «Газпрома» Александр Медведев.

Еврокомиссия обвиняет «Газпром» в злоупотреблении доминирующим положением на рынках газа в восточноевропейских государствах Евросоюза, а также в завышении цены на газ для европейских потребителей.

Если российская компания будет признана виновной в этих нарушениях, Еврокомиссия может наложить на нее единовременный штраф в размере до 10 процентов оборота компании.