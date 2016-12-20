«Газпром» может потерять свой крупнейший турецкий актив

Российская компания «Газпром» может потерять свой крупнейший турецкий актив из-за национализации властями Турции частного импортера российского газа в страну Akfel Holding, в котором владеют долями «Газпром» и Газпромбанк.

По данным газеты «Коммерсант», договориться с турецкими властями «Газпрому» пока не удалось, что делает новый газовый спор с Турцией почти неизбежным.

Источники издания утверждают, что доли «Газпрома» и Газпромбанка в Akfel Holding были де-факто национализированы властями Турции, которые взяли под контроль и сменили совет директоров компании. Это стало возможным благодаря чрезвычайному декрету N674, принятому после июльской попытки госпереворота в Турции. Документ позволяет властям брать под контроль компании, которые обвиняются или даже только подозреваются в финансировании организации Фетхуллаха Гюлена.

По словам собеседников газеты, близких к акционерам Akfel, турецкий Фонд страхования вкладов (TMSF) неформально сообщил им, что «выполняет функции акционеров».

По мнению еще одного источника «Коммерсанта», актив «забрали с концами», однако насколько жесткую позицию займет «Газпром», пока неясно, так как важно сохранить рабочие отношения с турецкими властями для реализации политически важного проекта «Турецкий поток».

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