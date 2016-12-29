«Газпром» по итогам 2016 года на 12 процентов увеличил поставки в дальнее зарубежье
Выступая на селекторном совещании в четверг, 29 декабря, глава «Газпрома» Алексей Миллер сообщил, что по итогам 2016 года концерн на 12 процентов увеличил объемы поставок газа в дальнее зарубежье.
- В дальнее зарубежье в этом году – это можно сказать уже практически точно – объем поставок составит более 179 миллиарда кубометров газа. Это исторический максимум. В целом поставки газа на экспорт в дальнее зарубежье мы нарастим в уходящем году на 12 процентов, - цитирует Миллера ТАСС.
По его словам, «Газпром» в 2016 году добыл 419 миллиарда кубометров газа.
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