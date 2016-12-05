«Газпром» ищет возможности правовой защиты своих интересов на Украине

Пресс-служба российского газового холдинга прокомментировала сообщения о принудительном взыскании с «Газпрома» 6,8 миллиарда долларов по решению Хозяйственного суда Киева.

Как отмечают в компании, в настоящее время юристы изучают возможности по дальнейшей «правовой защите своих нарушенных прав и законных интересов при решении Хозяйственного суда Киева», - сообщает ТАСС.

Ранее Антимонопольный комитет Украины подал иск о взыскании с «Газпрома» штрафа в размере 3,4 миллиарда долларов и пени в таком же размере за злоупотребление монопольным положением на рынке транзита природного газа через украинскую газотранспортную систему.

«Газпром» обжаловал решение АМКУ, однако его апелляция была отклонена всеми судами Украины.