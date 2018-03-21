«Газпром» готовит иск против Украины

Российская компания «Газпром» намерена обжаловать штраф Антимонопольного комитета Украины на сумму в 6,6 миллиарда долларов.

«Газпром» отказывается признавать правомерность штрафа и считает, что украинская сторона нарушает его права. Соответствующее уведомление уже было направлено в Киев, а теперь готовится иск в международный арбитраж, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на управление информации компании.

Ранее в «Газпроме» отметили, что арбитраж отклонил требования украинской стороны об увеличении тарифа на транзит газа и об изменении контракта.