«Газпром» готовит иск против Украины
Российская компания «Газпром» намерена обжаловать штраф Антимонопольного комитета Украины на сумму в 6,6 миллиарда долларов.
«Газпром» отказывается признавать правомерность штрафа и считает, что украинская сторона нарушает его права. Соответствующее уведомление уже было направлено в Киев, а теперь готовится иск в международный арбитраж, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на управление информации компании.
Ранее в «Газпроме» отметили, что арбитраж отклонил требования украинской стороны об увеличении тарифа на транзит газа и об изменении контракта.
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