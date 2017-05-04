«Газпром» готов начать морскую укладку «Турецкого потока»

Морская укладка трубопровода «турецкий поток» может быть начата в ближайшие несколько дней. Об этом заявил глава «Газпрома Алексей Миллер в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным.

Он отметил, что все подготовительные и мобилизационные работы завершены. «Мы сообщаем вам о готовности в течение нескольких дней начать морскую укладку газопровода», - цитирует Миллера «Интерфакс».

«Турецкий поток» будет состоять из двух ниток. Одна предназначена для поставок газа Турции, вторая – сопредельным с ней странам Южной и Юго-Восточной Европы. Мощность каждой составит 15,75 млрд кубометров газа в год.