«Газпром» готов начать морскую укладку «Турецкого потока»
Морская укладка трубопровода «турецкий поток» может быть начата в ближайшие несколько дней. Об этом заявил глава «Газпрома Алексей Миллер в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным.
Он отметил, что все подготовительные и мобилизационные работы завершены. «Мы сообщаем вам о готовности в течение нескольких дней начать морскую укладку газопровода», - цитирует Миллера «Интерфакс».
«Турецкий поток» будет состоять из двух ниток. Одна предназначена для поставок газа Турции, вторая – сопредельным с ней странам Южной и Юго-Восточной Европы. Мощность каждой составит 15,75 млрд кубометров газа в год.
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