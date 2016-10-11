Газпром и Botas привлекут новых участников в "Турецкий поток"
Российский "Газпром" и турецкая компания Botas могут привлечь новых участников для реализации проекта газопровода "Турецкий поток". Не исключено и участие в проекте финансовых средств от третьих лиц и организаций.
"По совместному решению участников компания по сухопутному участку двух и по решению российского участника компания по морскому участку могут привлекать средства третьих лиц", — говорится в распоряжении правительства России.
Накануне Москва и Анкара подписали соглашение по реализации проекта "Турецкий поток". До 2019 года будут построены две нитки магистрального газопровода по дну Черного моря, сообщает РИА Новости.
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