В газовой камере нацистов поляки устроили голые танцы

На территории бывшего концентрационного лагеря «Штуттгоф» в польском Кракове в одной из газовых камер был снят видеоролик с танцующими обнаженными людьми разного пола и возраста.

Видео, на котором группа голых мужчин и женщин играет в салки, было опубликовано Краковским центром современного искусства еще в 2015 году, однако скандал вокруг него разгорелся только сейчас.

В настоящее время «Штуттгоф» представляет собой мемориальный комплекс, а ролик был приурочен якобы к выставке под названием «Польша – Израиль – Германия: Опыт Освенцима», которая была открыта в Кракове в 2015 году.

Израильская общественность потребовала у президента Польши Анджея Дуды объяснений по поводу того, каким образом были разрешена видеосъемка голых людей, которые играли в салки внутри помещения газовой печи, сообщает «Вести».

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