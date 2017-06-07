Газовая труба в центре Воронежа рванула факельным пламенем
На Московском проспекте в Воронеже взорвалась газовая труба.
Инцидент произошел в районе дома №48. Взрыв выпустил струю газа в воздух, огонь факела достигал в высоту 20 метров.
От столба огня пламя перекинулось на крыши и окна соседних домов, сообщает Interfax.
Спасатели эвакуировали 35 человек из поликлиники и двух многоквартирных домов. Пострадавших нет.
В тушении пожара были задействованы 41 человек и 14 единиц спецтехники. Возгорание ликвидировано.
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