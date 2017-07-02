На газопроводе в Китае прогремели два взрыва

На газопроводе в китайской провинции Гуйчжоу произошли два взрыва. В результате происшествия один человек пострадал.

Первый взрыв был зафиксирован около 10.44 (05.44 мск) в уезде Цинлун. Как уточняет РИА Новости, затем последовал еще один взрыв.

Власти эвакуируют местных жителей, проживающих на близлежащих территориях. Причины взрыва не уточняются. На место срочно приехали пожарные.

8 августа 2016 года на газопроводе Уренгой — Новопсков в Перми произошел взрыв на газопроводе. Пострадавших в результате происшествия не было. Возможной причиной взрыва называли перегрев стенок газовых труб.