На газопроводе в Китае прогремели два взрыва
На газопроводе в китайской провинции Гуйчжоу произошли два взрыва. В результате происшествия один человек пострадал.
Первый взрыв был зафиксирован около 10.44 (05.44 мск) в уезде Цинлун. Как уточняет РИА Новости, затем последовал еще один взрыв.
Власти эвакуируют местных жителей, проживающих на близлежащих территориях. Причины взрыва не уточняются. На место срочно приехали пожарные.
8 августа 2016 года на газопроводе Уренгой — Новопсков в Перми произошел взрыв на газопроводе. Пострадавших в результате происшествия не было. Возможной причиной взрыва называли перегрев стенок газовых труб.
Следующая новость 1 сентября в России появятся два новых военных училища
Читайте только самое важное!
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях и читайте наиболее актуальные материалы
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Комментарии