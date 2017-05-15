Газон на «Зенит-арене» прошьют нитями
Газон на «Зенит-арене» прошьют синтетическими нитями, чтобы стимулировать рост травы.
Как уточняется в материале, в тестовом режиме метод будет опробован на небольшом участке газона. В зависимости от результата будет принято окончательное решение, применять ли этот метод на всем поле.
Эксперты отмечают, что, если технология прошивки не сработает, придется закупать газон в рулонах. Стоимость работ по прошивке газона не уточняется.
С 17 июня по 2 июля 2017 года на стадионе «Зенит-арена» пройдет кубок конфедераций. Именно к этому времени поле должно быть покрыто травой, сообщает «Санкт-Петербург.ру» со ссылкой на «Фонтанка.ру».
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