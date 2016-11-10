Газировка может вызвать бессонницу
Американские исследователи, сообщили о том, что газированные напитки могут провоцировать проблемы со сном.
«Мы думаем, что привычка употреблять сладкие напитки и не спать усиливают друг друга», – заявил исследователь Арик Пратер.
Оказалось, что те люди, которые спят пять и меньше часов в сутки, употребляют на 21% больше сладких напитков, содержащих кофеин, чем те, кто спит семь-восемь часов в сутки. Те, кто спал около шести часов в сутки, употребляли напитков с кофеином на 11% выше нормы,- сообщает «Российская Газета».
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