Газировка может вызвать бессонницу

Американские исследователи, сообщили о том, что газированные напитки могут провоцировать проблемы со сном.

«Мы думаем, что привычка употреблять сладкие напитки и не спать усиливают друг друга», – заявил исследователь Арик Пратер.

Оказалось, что те люди, которые спят пять и меньше часов в сутки, употребляют на 21% больше сладких напитков, содержащих кофеин, чем те, кто спит семь-восемь часов в сутки. Те, кто спал около шести часов в сутки, употребляли напитков с кофеином на 11% выше нормы,- сообщает «Российская Газета».