В МО газифицировали четыре населенных пункта

В Подмосковье газифицированы четыре населенных пункта в Наро-Фоминском, Ступинском и Шатурском районах.

В общей сложности, газом обеспечены около 800 человек. Общая протяженность газопроводов составила более 13 километров, передает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

С начала текущего года в регионе введено в эксплуатацию более 60 газопроводов.

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