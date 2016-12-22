В МО газифицировали четыре населенных пункта

В Подмосковье газифицированы четыре населенных пункта в Наро-Фоминском, Ступинском и Шатурском районах.

В общей сложности, газом обеспечены около 800 человек. Общая протяженность газопроводов составила более 13 километров, передает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

С начала текущего года в регионе введено в эксплуатацию более 60 газопроводов.