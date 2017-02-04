Газета на украинском языке появится в Крыму
Газета на украинском языке скоро появится в Крыму. Первый номер издания выйдет уже в феврале.
Глава госкомитета республики по делам межнациональных отношений и депортированных граждан Заур Смирнов отметил: «Газета будет рассказывать о жизни украинцев в Крыму. Название газеты находится пока в рабочем проекте».
По данным РИА Новости, печатное издание будет выходить при поддержке крымского правительства, о чем достигнута соответствующая договоренность с «Украинской общиной Крыма».
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