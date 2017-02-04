Газета на украинском языке появится в Крыму

Газета на украинском языке скоро появится в Крыму. Первый номер издания выйдет уже в феврале.

Глава госкомитета республики по делам межнациональных отношений и депортированных граждан Заур Смирнов отметил: «Газета будет рассказывать о жизни украинцев в Крыму. Название газеты находится пока в рабочем проекте».

По данным РИА Новости, печатное издание будет выходить при поддержке крымского правительства, о чем достигнута соответствующая договоренность с «Украинской общиной Крыма».