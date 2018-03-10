Газета The Telegraph назвала новую версию смерти Сергея Скрипаля

Экс-полковник Главного разведывательного управления (ГРУ) Сергей Скрипаль и его дочь были отравлены нервно-паралитическим веществом в доме в Британии, а не на улице.

Об этом сообщила газета The Telegraph. По ее информации, в результате происшествия тяжелое отравление получил сотрудник местной полиции Ник Бейли. Уточняется, что он прибыл в дом Скрипаля в Солсбери спустя несколько часов после того, как отца и дочь нашли без сознания в парке.

5 марта появилась информация о том, что в Солсбери мужчина и женщина отравились «неизвестным веществом», в результате чего были госпитализированы в критическом состоянии.

Пострадавшим оказался бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь. В полиции отметили, что после инцидента к врачам обратился 21 человек, передает RT.

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