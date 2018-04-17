«Газели» продолжают разбиваться о «Мост глупости» в Петербурге

Очередной грузовик пострадал при попытке проехать под опасно низким мостом Ленсоветовской дороги и Софийской улицы в Санкт-Петербурге.

Горожане прозвали путепровод «Мостом глупости». Соответствующий аккаунт появился в соцсетях. Согласно статистике, которая на нем ведется, накануне попытка проехать под мостом окончилась плачевно для 146-го грузовика, сообщает Nation News.

Примечательно, что на мосту висит плакат, предупреждающий о том, что «Газель» под ним не проедет. Однако водители предпочитают проверять это утверждение лично.